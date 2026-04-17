21:02 17.04.2026 (обновлено: 21:03 17.04.2026)
ФХР трансформирует НМХЛ в другую лигу с корректировкой возрастного лимита

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) на своем сайте объявила о трансформации Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) в новое соревнование - Российскую хоккейную лигу (РХЛ), которая будет проводиться в статусе первенства России среди юниоров до 20 лет.
Отмечается, что реформа направлена на совершенствование системы подготовки молодых хоккеистов. Основной задачей называется создание оптимальных условий для развития игроков в возрасте от 16 до 19 лет и минимизирование оттока перспективных спортсменов на ключевом этапе их становления. Одним из этапов трансформации станет корректировка возрастного лимита участников: верхняя граница снижена с 21 года до 19 лет, что позволит федерации сосредоточить внимание на более молодых перспективных хоккеистах и обеспечить их эффективный переход в профессиональный хоккей.
"Трансформация НМХЛ в Российскую хоккейную лигу станет важным этапом развития молодежного хоккея в стране и усилит систему подготовки резерва для профессиональных клубов и сборных команд", - говорится в сообщении ФХР.
В сезонах-2026/27 и 2027/28 предусмотрены специальные условия допуска, учитывающие действующие контракты хоккеистов, что позволит клубам адаптироваться к изменениям без дополнительной финансовой нагрузки. Начиная с сезона-2028/29 лига полностью перейдет на обновленные возрастные параметры.
К игре в лиге будут допускаться хоккеисты от 16 до 19 лет. При этом вводится ограничение на количество игроков старшего возраста (19) - не более пяти полевых и одного вратаря в заявке на сезон. Максимальный размер заявочного списка команды составит 35 хоккеистов. Также будут действовать ограничения на подписание контрактов и участие игроков старших возрастов в переходный период.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
ФХР ищет шанс сыграть с американцами или канадцами, заявил Третьяк
25 марта, 11:16
 
