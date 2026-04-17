ФХР трансформирует НМХЛ в другую лигу с корректировкой возрастного лимита

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) на своем сайте объявила о трансформации Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) в новое соревнование - Российскую хоккейную лигу (РХЛ), которая будет проводиться в статусе первенства России среди юниоров до 20 лет.

Отмечается, что реформа направлена на совершенствование системы подготовки молодых хоккеистов. Основной задачей называется создание оптимальных условий для развития игроков в возрасте от 16 до 19 лет и минимизирование оттока перспективных спортсменов на ключевом этапе их становления. Одним из этапов трансформации станет корректировка возрастного лимита участников: верхняя граница снижена с 21 года до 19 лет, что позволит федерации сосредоточить внимание на более молодых перспективных хоккеистах и обеспечить их эффективный переход в профессиональный хоккей.

« "Трансформация НМХЛ в Российскую хоккейную лигу станет важным этапом развития молодежного хоккея в стране и усилит систему подготовки резерва для профессиональных клубов и сборных команд", - говорится в сообщении ФХР.

В сезонах-2026/27 и 2027/28 предусмотрены специальные условия допуска, учитывающие действующие контракты хоккеистов, что позволит клубам адаптироваться к изменениям без дополнительной финансовой нагрузки. Начиная с сезона-2028/29 лига полностью перейдет на обновленные возрастные параметры.