СМИ: финское Минобороны хочет расторгнуть сделку с недвижимостью россиян
14:29 17.04.2026
СМИ: финское Минобороны хочет расторгнуть сделку с недвижимостью россиян

Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
  • Минобороны Финляндии хочет расторгнуть сделку с недвижимостью, по которой трое россиян купили землю, сообщает Yle.
  • В июле 2025 года в стране ввели запрет на осуществление таких процедур с гражданами России и Белоруссии.
  • По данным телерадиовещателя, сделку совершили за несколько дней до вступления в силу закона, но компания-покупатель подала заявление на разрешение заключить договор только зимой 2026-го.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минобороны Финляндии хочет расторгнуть уже совершенную сделку с недвижимостью, в рамках которой трое россиян летом 2025 года купили землю на юго-востоке страны, на которой располагаются старые дома для отдыха, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle.
Yle сообщал в феврале, что минобороны изучает возможность вмешиваться в уже совершенные сделки с недвижимостью россиян, вплоть до тех, что были 20 лет назад.
"Министерство обороны требует расторгнуть сделку по покупке старого центра отдыха на юго-востоке Финляндии компанией, работающей недалеко от границы России", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle со ссылкой на данные реестра, зарегистрированная в Виролахти компания-покупатель принадлежит трем россиянам.
Территория для отдыха с тремя домами в общине Миехиккяля была выставлена на торги около года назад, компания предложила за нее 40 тысяч евро. Сделка состоялась за несколько дней до вступления в силу закона о запрете сделок с недвижимостью гражданам России и Белоруссии.
По данным Yle, разрешение на совершение сделки с недвижимостью, которое выдает министерство обороны республики, желательно получить до подписания сделки, но не позднее чем через два месяца. Как уточняет вещатель, компания подала заявление на получение разрешения зимой 2026 года, когда закон, запрещающий сделки россиянам, уже действовал.
Власти Финляндии в июле 2025 года ввели запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил в интервью РИА Новости, что финские власти не предоставили доказательств существования "угроз" в связи с приобретением россиянами недвижимости в стране.
