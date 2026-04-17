Молодежь из 16 регионов стала участниками фестиваля профессий в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Молодежь из 16 регионов России приняла участие в фестивале "ПрофессиЯ: ориентиры молодым", который прошел в Национальном центре "Россия" на Енисее в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого агентства труда и занятости населения.

"Более 1 тысячи представителей 16 регионов страны собрались на фестиваль "ПрофессиЯ: ориентиры молодым". Участниками стали старшеклассники, студенты, профконсультанты службы занятости, добровольцы-профориентаторы, специалисты системы подготовки кадров, работодатели", - говорится в сообщении.

На фестивале школьники посетили мастер-классы и лектории, попробовали себя в разных профессиях на интерактивных площадках. Юноши и девушки могли поуправлять роботами, попробовать свои силы на симуляторах, пройти тестовые задания. Кроме того, для молодых людей состоялось представление в формате форум-театра, посвященное профессиональному самоопределению.

По данным пресс-службы, на фестиваль участники приходили семьями.

Работодатели продемонстрировали примеры успешных профориентационных практик и поделились опытом реализации профильных проектов. В торжественной части фестиваля наградили лучших волонтеров-профориентаторов и руководителей добровольческих отрядов профориентационного движения "Твои горизонты".

"Важная задача заключается в развитии системы профориентационной работы. Краевая служба занятости первой в стране организовала волонтерское движение в этой сфере. Цель - ориентировать подрастающее поколение на выбор профессий, соответствующих потребностям экономики региона", - отметил руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.