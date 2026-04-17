В Ереване задержали 17 сторонников Карапетяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Полиция задержала в пятницу 17 сторонников предпринимателя Самвела Карапетяна у здания Антикоррупционного суда в Ереване, где проходит заседание по делу бизнесмена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
«
"За совершение деяния, предусмотренного статьей кодексом об административных правонарушениях, 17 человек были задержаны и доставлены в отделения полиции", - заявил Саркисян.
Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине
18 января, 12:53