Звезда сериала "Друзья" попала в больницу, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американская актриса Кристина Эпплгейт, известная по роли сестры Рэйчел в сериале "Друзья", с конца марта находится в больнице, сообщает портал TMZ.
"Кристина Эпплгейт в настоящее время госпитализирована в Лос-Анджелесе... Источники, непосредственно знакомые с ситуацией, сообщили TMZ, что она была госпитализирована в конце марта, хотя точная причина ее пребывания в больнице остается неясной", - пишет портал.
Актриса борется с рассеянным склерозом с момента постановки диагноза в июне 2021 года.