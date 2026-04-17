Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 17.04.2026
Ефимов: деловой центр построят в Лефортове по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Деловой центр возведут в районе Лефортово по программе КРТ, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Лефортово в рамках проекта КРТ город благоустроит 0,42 гектара земли, еще 1,65 гектара реорганизует девелопер. Инициатором проекта выступил сам правообладатель участка. Он планирует возвести там деловой центр, где, помимо офисных помещений, оборудуют научные лаборатории, магазины и точки общественного питания", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что также в рамках проекта построят подземный паркинг, общая нежилая наземная площадь всего объекта составит более 83 тысяч квадратных метров. Девелопер купил вместе с землей существующие здания и действующий Институт стекла. Его планируется сохранить и интегрировать в состав будущей застройки.
Также в рамках проекта проведут благоустройство территории, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса Москвы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала