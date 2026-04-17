© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: деловой центр построят в Лефортове по КРТ

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Деловой центр возведут в районе Лефортово по программе КРТ, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В районе Лефортово в рамках проекта КРТ город благоустроит 0,42 гектара земли, еще 1,65 гектара реорганизует девелопер. Инициатором проекта выступил сам правообладатель участка. Он планирует возвести там деловой центр, где, помимо офисных помещений, оборудуют научные лаборатории, магазины и точки общественного питания", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что также в рамках проекта построят подземный паркинг, общая нежилая наземная площадь всего объекта составит более 83 тысяч квадратных метров. Девелопер купил вместе с землей существующие здания и действующий Институт стекла. Его планируется сохранить и интегрировать в состав будущей застройки.