Ефимов: авто- и метротоннель возведут в ходе создания станции "Южный порт"

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Совмещенный авто- и метротоннель возведут в рамках создания станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии московского метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проектом станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро предусмотрено строительство совмещенного авто- и метротоннеля протяженностью 1,3 километра. Там оборудуют по две-три полосы движения в каждом направлении. Тоннель возведут над станцией", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что тоннель будет располагаться от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы, он станет частью новой магистрали, которая связывает Третье транспортное кольцо и Люблинскую улицу. Строительство объекта начнут после переборки действующих тоннелей Люблинско-Дмитровской линии метро и обратной засыпки станции "Южный порт".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе начали строительство станции "Каспийская" Бирюлевской линии метрополитена.