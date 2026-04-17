Ефимов: авто- и метротоннель возведут в ходе создания станции "Южный порт"

"Проектом станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро предусмотрено строительство совмещенного авто- и метротоннеля протяженностью 1,3 километра. Там оборудуют по две-три полосы движения в каждом направлении. Тоннель возведут над станцией", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что тоннель будет располагаться от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы, он станет частью новой магистрали, которая связывает Третье транспортное кольцо и Люблинскую улицу. Строительство объекта начнут после переборки действующих тоннелей Люблинско-Дмитровской линии метро и обратной засыпки станции "Южный порт".