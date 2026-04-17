Джокович снялся с третьего "Мастерса" подряд - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
13:53 17.04.2026
Джокович снялся с третьего "Мастерса" подряд

Джокович снялся с третьего "Мастерса" подряд, отказавшись играть в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак Джокович не выступит на теннисном турнире серии "Мастерс" в Мадриде.
  • В марте из-за травмы правого плеча теннисист пропустил соревнования в Майами и Монте-Карло.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович не выступит на теннисном турнире серии "Мастерс" в Мадриде.
В марте серб из-за травмы правого плеча не принял участия в "Мастерсах" в Майами и Монте-Карло. Соревнования в Мадриде пройдут с 22 апреля по 3 мая.
«
"Мадрид, к сожалению, в этом году я не смогу принять участие в соревнованиях. Я продолжаю восстанавливаться, чтобы как можно скорее вернуться!" - написал Джокович в Instagram*.
Джокович является трехкратным чемпионом турнира в Мадриде и рекордсменом по количеству титулов на "Мастерсах" (40). Всего на его счету 101 трофей на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
