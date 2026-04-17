В ДТП с тремя автомобилями в Северной Осетии погибли три человека

НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Северной Осетии, сообщает региональное МВД.

"Предварительно установлено, что сегодня около 14 часов 00 минут (совпадает с мск) на объездной автодороге города Владикавказа произошло столкновение трех транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении со стороны города Владикавказа в сторону города Беслана : автомобиля Niva Travel, автомобиля Hyundai Solaris и грузового автомобиля " МАЗ " (уборочная машина), следовавшего по левой крайней полосе", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля Niva Travel и двое пассажиров, находившихся в салоне Hyundai Solaris, от полученных травм скончались на месте. Еще двое пассажиров Hyundai Solaris получили телесные повреждения различной степени тяжести.