В ДТП с тремя автомобилями в Северной Осетии погибли три человека

15:25 17.04.2026 (обновлено: 15:27 17.04.2026)
В ДТП с тремя авто в Северной Осетии погибли три человека, двое пострадали

Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Северной Осетии, сообщает региональное МВД.
"Предварительно установлено, что сегодня около 14 часов 00 минут (совпадает с мск) на объездной автодороге города Владикавказа произошло столкновение трех транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении со стороны города Владикавказа в сторону города Беслана: автомобиля Niva Travel, автомобиля Hyundai Solaris и грузового автомобиля "МАЗ" (уборочная машина), следовавшего по левой крайней полосе", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель автомобиля Niva Travel и двое пассажиров, находившихся в салоне Hyundai Solaris, от полученных травм скончались на месте. Еще двое пассажиров Hyundai Solaris получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства, причины и личности участников аварии.
