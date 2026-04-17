Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото

Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне

© AP Photo / Frank Augstein Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне

Главу дипслужбы Британии отстранили от должности в связи с утратой доверия

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Британии Кир Стармер уволил главу дипломатической службы, заместителя главы МИД Олли Роббинса в связи с утратой доверия.

Увольнение Роббинса связано с информацией о том, что экс-посол страны в США Питер Мандельсон не прошел проверку на благонадежность службы безопасности до своего назначения на должность.

Увольнение последовало после телефонного разговора Стармера с Роббинсом.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер уволил главу дипломатической службы, заместителя главы МИД Олли Роббинса в связи с утратой доверия на фоне информации о том, что экс-посол страны в США Питер Мандельсон не прошел проверку на благонадежность службы безопасности до своего назначения на должность, пишет газета Премьер Британии Кир Стармер уволил главу дипломатической службы, заместителя главы МИД Олли Роббинса в связи с утратой доверия на фоне информации о том, что экс-посол страны в США Питер Мандельсон не прошел проверку на благонадежность службы безопасности до своего назначения на должность, пишет газета Telegraph

Ранее о том, что Мандельсон не прошел проверку на благонадежность сообщала газета Guardian.

"Постоянный заместитель министра иностранных дел господин Олли Роббинс покинет свой пост после того, как утратил доверие премьер-министра и министра иностранных дел Иветт Купер", - говорится в публикации.

По данным газеты, увольнение последовало за телефонным разговором Стармера с Роббинсом.

После публикации последней партии файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса, переслал внутренний документ кабмина Соединенного Королевства Эпштейну.

Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.

В начале марта кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном. Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.