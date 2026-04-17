Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- В нескольких районах Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде районов Днепропетровской области звучит воздушная тревога.