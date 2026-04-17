Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 250 военных, пять боевых бронемашин и 99 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 99 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.