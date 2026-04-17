Диетолог рассказал, сколько можно есть протеиновых батончиков в день

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что в день не стоит есть более одного протеинового батончика, поскольку они в большинстве своем не являются полезным перекусом.
"Те протеиновые батончики, что продаются у нас в магазинах, в подавляющей массе не относятся к категории полезных. Чаще всего в них большая концентрация простых сахаров, которые примешиваются к тем или иным протеинам", - сказал диетолог в беседе с aif.ru.
Поляков отметил, что во многих батончиках для спортсменов содержится несколько видов различных сахаров. По его мнению, некоторые производители действительно используют натуральные ингредиенты и не добавляют сахар, однако в основном ассортимент составляют конфеты и шоколадки - лакомства, которые не несут фундаментальной пользы.
"Если мы говорим про обычные промышленные батончики, я бы рекомендовал не больше одного батончика в день в качестве десерта после основного приема пищи, если сильно хочется", - добавил врач.
Он также рекомендовал обращать внимание на состав протеиновых батончиков - там должны быть только натуральные ингредиенты и добавки.
13 февраля, 04:26