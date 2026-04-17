Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказал, сколько можно есть протеиновых батончиков в день - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 17.04.2026 (обновлено: 15:56 17.04.2026)
Диетолог рассказал, сколько можно есть протеиновых батончиков в день

Диетолог Поляков: в день не стоит есть более одного протеинового батончика

© Фото : Freepik/azerbaijan_stocker
Протеиновый батончик
Протеиновый батончик - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : Freepik/azerbaijan_stocker
Протеиновый батончик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рекомендует не есть более одного протеинового батончика в день.
  • По словам диетолога, большинство протеиновых батончиков содержат простые сахара и не относятся к категории полезных продуктов.
  • Поляков советует обращать внимание на состав протеиновых батончиков и выбирать те, что содержат только натуральные ингредиенты и добавки.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что в день не стоит есть более одного протеинового батончика, поскольку они в большинстве своем не являются полезным перекусом.
«
"Те протеиновые батончики, что продаются у нас в магазинах, в подавляющей массе не относятся к категории полезных. Чаще всего в них большая концентрация простых сахаров, которые примешиваются к тем или иным протеинам", - сказал диетолог в беседе с aif.ru.
Поляков отметил, что во многих батончиках для спортсменов содержится несколько видов различных сахаров. По его мнению, некоторые производители действительно используют натуральные ингредиенты и не добавляют сахар, однако в основном ассортимент составляют конфеты и шоколадки - лакомства, которые не несут фундаментальной пользы.
«
"Если мы говорим про обычные промышленные батончики, я бы рекомендовал не больше одного батончика в день в качестве десерта после основного приема пищи, если сильно хочется", - добавил врач.
Он также рекомендовал обращать внимание на состав протеиновых батончиков - там должны быть только натуральные ингредиенты и добавки.
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала