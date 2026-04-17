Демидов стал лучшим бомбардиром НХЛ среди новичков

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский форвард "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов стал лучшим бомбардиром среди новичков в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В 82 играх сезона 20-летний Демидов набрал 62 очка (19 голов и 43 передачи).
Второе место в списке занял Беккетт Сеннеке (60 очков) из "Анахайм Дакс", замкнул тройку защитник Мэттью Шефер (59) из "Нью-Йорк Айлендерс".
Также Демидов занял первое место в списке лучших ассистентов среди новичков и шестое в гонке снайперов.