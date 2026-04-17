В Дагестане задержали бывшего руководителя госжилинспекции

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Республики Дагестан . Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями…, повлекшее тяжкие последствия)… Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении .

В указанный период госжилинспекцию Дагестана возглавлял Сергей Касьянов – он был утвержден в должности в июне 2021 года и освобожден от нее в июне 2025 года.