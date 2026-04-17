В Дагестане задержали бывшего руководителя госжилинспекции

МАХАЧКАЛА, 17 апр - РИА Новости. Бывший руководитель государственной жилищной инспекции Дагестана задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Республики Дагестан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями…, повлекшее тяжкие последствия)… Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении.
По данным следствия, с октября 2024 по март 2025 года подозреваемый дал подчиненному сотруднику незаконные указания составить и подписать подложные документы о списании имущества, которое находилось на балансе жилищной инспекции Дагестана. В результате ведомству причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам МВД и УФСБ России по Дагестану. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, добавили в управлении.
В указанный период госжилинспекцию Дагестана возглавлял Сергей Касьянов – он был утвержден в должности в июне 2021 года и освобожден от нее в июне 2025 года.