Международный чемпионат по робототехнике стартовал в Красноярске - РИА Новости, 17.04.2026
14:52 17.04.2026
Международный чемпионат по робототехнике стартовал в Красноярске

Более 500 команд участвуют в чемпионате по робототехнике "Красноярск 7.0"

Робототехника. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Более 500 команд из России и зарубежья принимают участие в международном чемпионате по робототехнике "Красноярск 7.0", сообщает пресс-служба мэрии.
"Красноярск вновь стал центром масштабного инженерно-технического события. Более 500 команд юных конструкторов из 37 регионов России, а также Египта, Киргизии, Индии, Китая и ряда стран Африки презентуют свои разработки в рамках Международного чемпионата по робототехнике "Красноярск 7.0", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети и молодёжь от 4 до 24 лет – победители региональных отборочных чемпионатов на протяжении трёх дней будут состязаться в 16 направлениях разной сложности. Команды совершенствуют навыки моделирования, программирования и управления роботами для выполнения задач на полигоне, разрабатывают автономных роботов с использованием технологий 3D-печати. Основная тема чемпионата – улучшение дорожной инфраструктуры и гидроэнергетика.
Например, команда "Пиксель" из Красноярска разработала устройство для очистки дорожных знаков от снега, которая может облегчить работу городских служб. Другая команда "Эндемики" из Иркутска презентует автономную мобильную платформу с полным приводом, способную проводить обследование состояния водовода ГЭС.
Впервые на площадке представлен инновационный вид спорта футбол-дронов, сочетающий навыки пилотирования, робототехники и тактического взаимодействия. Он направлен на подготовку будущих специалистов в области беспилотных летательных аппаратов.
"Основная задача – сформировать у детей навыки инженерии и сохранить технологический суверенитет, чтобы ребята с малых лет могли изучать технические направления, создавать роботов и поступать с наработками в университеты, воплощая свои идеи на практике", - цитирует пресс-служба директора АНО "Лаборатория по робототехнике "Инженеры будущего" Максима Турушева.
"Параллельно с соревновательной программой у нас идёт деловая, где действующие специалисты, эксперты собрались на круглые столы для обсуждения ключевых вопросов развития инженерно-технического творчества среди детей, подростков и молодёжи, укрепления образовательной базы в школах и вузах, подготовку квалифицированных инженерно-технических кадров, а также долгосрочные перспективы развития робототехники", - отметила начальник отдела управления проектами департамента главы Красноярска Юлия Гафарова.
Заместитель генерального директора по управлению персоналом компаний Эн+ и РУСАЛ Наталья Альбрехт отметила важный кадровый потенциал чемпионата.
"Для нас поддержка талантов — это стратегическая инвестиция в кадровый фундамент компании. Мы выстраиваем непрерывную систему: от знакомства с инженерией в школе до целевой подготовки в вузе... Наша цель — дать молодежи увидеть в технических специальностях реальную перспективу и поддержать их на пути в профессию. Мы заинтересованы в том, чтобы самые способные выпускники приходили работать к нам, а компания создает для этого все условия" — сказала представитель компании Эн+.
Победители в разных соревновательных направлениях получат ценные призы и право участия в международных соревнованиях.
 
