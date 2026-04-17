Почему закрыли самый полезный ядерный проект СССР "Чаган"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. История началась не в Советском Союзе, а за океаном. В 1957 году американцы запустили операцию под История началась не в Советском Союзе, а за океаном. В 1957 году американцы запустили операцию под названием "Лемех" — проект, в котором они решили использовать ядерное оружие для управления природными процессами.

За 16 лет существования программы произвели 27 ядерных взрывов. Планы были наполеоновские: прокладка второго Панамского канала при помощи 302 ядерных взрывов. В итоге проект признали безумием и к 1973 году программу свернули. Но не прежде, чем советские чиновники и физики заметили ее потенциал.

Амбиции и последствия

В марте 1962 года в кабинете министра среднего машиностроения Ефима Славского появился документ, который изменил историю советской науки. Два исследователя — Юрий Бабаев и Юрий Трутнев — представили совместный доклад о том, что ядерную и термоядерную энергию можно использовать не для войны, а для народного хозяйства.

Проект получил название "Испытание 1004", или просто "Чаган" — по названию реки, на которой должны были провести эксперимент. 15 января 1965 года в пойме реки Чаган сдетонировала термоядерная боеголовка мощностью около 170 килотонн — в восемь раз больше той, что упала на Хиросиму. Грохот был оглушительным. Десять миллионов тонн грунта взлетели в небо и рассеялись ударной волной в пыль. Образовалась гигантская воронка: 430 метров в диаметре, 100 метров в глубину.

Руководитель проекта Иван Турчин, повидавший множество ядерных взрывов, назвал это зрелище "красивым".

Купание в радиации

Результат понравился политическому руководству. Министр атомной промышленности Ефим Славский первым окунулся в новообразованное озеро. Любопытно, что Славский прожил до 93 лет, чему не помешал высокий уровень радиации в этом водоеме.

После одобрения начальства советские ученые расширили программу. Мирное применение ядерных взрывов планировалось использовать для получения воды, добычи нефти и полезных ископаемых.

Иногда эти взрывы действительно спасали ситуацию. На газовом месторождении Урта-Булак в Узбекистане в 1963 году произошла катастрофа, после которой гигантский огненный факел высотой до ста метров непрерывно горел уже почти три года. Традиционные методы не помогали. Советские инженеры заложили в скважине термоядерный заряд и взорвали его. Смещение подземных пластов перекрыло подачу газа — и огонь угас.

© ЦентрНаучФильм (1966) Кадр горения нефтегазового месторождения Урта-Булак

Неисправимый ущерб

К началу 1970-х пришло осознание, что озеро Чаган непригодно для жизни. Рыба и водные растения, которых ученые-биологи пытались там разводить, почти вся погибла. На территориях испытаний находили следы плутония-239 — элемента, период полураспада которого составляет 240 тысяч лет.