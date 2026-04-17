ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. ПВО с 08.00 мск до 15.00 мск уничтожила 25 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Ленинградской и Курской областей, сообщило в пятницу Минобороны Российской Федерации.

"Семнадцатого апреля с 08.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Ленинградской и Курской областей", - говорится в сообщении министерства.