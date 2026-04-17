Беспилотник атаковал жилой сектор в херсонском селе Великие Копани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Великие Копани Херсонской области беспилотник атаковал жилой сектор, ранена женщина.
- Ударами беспилотников также были повреждены здания в Скадовске, Раденске, Новой Маячке и Великой Лепетихе, жертв и пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. ВСУ ударили беспилотником по жилому сектору в херсонском селе Великие Копани, ранена женщина, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Кроме того, по его словам, ударами БПЛА повреждены частный жилой дом в Скадовске, здание неэксплуатируемого детского сада в Раденске, продовольственный магазин в Новой Маячке, здание торгового назначения в Великой Лепетихе.
"Жертв и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
22 июня 2022, 17:18