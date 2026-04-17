Беспилотник атаковал жилой сектор в херсонском селе Великие Копани
11:35 17.04.2026 (обновлено: 11:40 17.04.2026)
Беспилотник атаковал жилой сектор в херсонском селе Великие Копани

Дрон атаковал жилой сектор в херсонском селе Великие Копани, ранена женщина

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Великие Копани Херсонской области беспилотник атаковал жилой сектор, ранена женщина.
  • Ударами беспилотников также были повреждены здания в Скадовске, Раденске, Новой Маячке и Великой Лепетихе, жертв и пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. ВСУ ударили беспилотником по жилому сектору в херсонском селе Великие Копани, ранена женщина, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"В Великих Копанях Алешкинского МО удар беспилотника по жилому сектору привёл к ранению женщины 1977 года рождения. Госпитализирована в Скадовскую ЦРБ", - написал Сальдо в своем канале на платформе Мах.
Кроме того, по его словам, ударами БПЛА повреждены частный жилой дом в Скадовске, здание неэксплуатируемого детского сада в Раденске, продовольственный магазин в Новой Маячке, здание торгового назначения в Великой Лепетихе.
"Жертв и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
