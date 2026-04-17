Эксперт рассказал, какие доработки авто можно делать самостоятельно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водители могут самостоятельно менять диски, укреплять днище кузова и выполнять ряд улучшений в интерьере и экстерьере машины, заявил автоэксперт Игорь Серебряков.
- Запрещены монтаж нештатных бамперов, обвесов и спойлеров, а также любое изменение световой оптики в России, добавил Серебряков.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Водители могут самостоятельно менять диски и укреплять днище кузова, а также выполнять ряд других улучшений в интерьере и экстерьере машины, заявил автоэксперт Игорь Серебряков.
"Разрешена замена штатных ламп в салоне на светодиодные и монтаж дополнительной подсветки зоны ног. Допускаются установка новых чехлов на сиденья, замена накладок на педалях и рулевой оплетки", - сказал Серебряков NEWS.ru.
По его словам, самым частым решением в тюнинге кузова является замена штампованных дисков на легкосплавные.
"Кроме того, можно установить защитные элементы на днище. Монтаж нештатных бамперов, обвесов и спойлеров, а также любое изменение световой оптики в РФ запрещены, - добавил он.
