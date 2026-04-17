Друг рассказал о пропавшем в Кузбассе Герое России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Друг Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге Кемеровской области, охарактеризовал его как спокойного и неагрессивного человека.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Друг пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Александр назвал того спокойным, неагрессивным человеком, который не лез в "темные дела".
"Мы с ним не очень часто общались, последний раз виделись в прошлом году, 9 мая, на параде. Больше я его не видел, потому что призвали в армию. Сам по себе он спокойный человек, не агрессивный, в темные дела не лез", - рассказал друг военнослужащего в беседе с aif.ru.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости супруга героя Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
