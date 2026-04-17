Ассоциация футбола Аргентины отвергла обвинения промоутера в иске к Месси
09:36 17.04.2026 (обновлено: 09:41 17.04.2026)
Ассоциация футбола Аргентины отвергла обвинения промоутера в иске к Месси

  • Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отвергла обвинения промоутерской компании VID в многомиллионном иске против организации и футболиста Лионеля Месси.
  • Компания VID намерена судиться из-за убытков, понесенных в результате неучастия Месси в разрекламированном товарищеском матче.
  • AFA заявляет, что выполнила все свои обязательства, и готова активно защищаться в этом деле, а также добиваться взыскания миллионов долларов от истцов.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отвергла обвинения промоутерской компании VID, изложенные в многомиллионном иске против организации и футболиста Лионеля Месси, сообщает TMZ Sports.
Ранее сообщалось, что базирующаяся в Майами (США) компания VID намерена судиться из-за убытков, понесенных, в частности, в результате неучастия Месси в разрекламированном товарищеском матче.
"AFA осведомлена о судебном иске, поданном VID. AFA полностью выполнила все свои обязательства по соответствующим соглашениям, включая предоставление сборной Аргентины для участия в обоих матчах в октябре 2025 года. Контракты, платежные ведомости и переписка, имевшие место в то время, могут быть представлены в суде. AFA будет активно защищаться в этом деле и добиваться взыскания миллионов долларов, причитающихся ей от истцов", - заявил представитель ассоциации TMZ Sports.
В иске VID указывается, что в августе компания заплатила AFA 7 млн долларов за эксклюзивные права на два выставочных матча сборной Аргентины в США против команд Венесуэлы (1:0, 11 октября) и Пуэрто-Рико (6:0, 15 октября). По контракту Месси был обязан отыграть не менее 30 минут в каждом матче при отсутствии травм. Во встрече с венесуэльцами он участия не принял, хотя травмы не получал.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Месси стал владельцем клуба из Испании
16 апреля, 19:36
 
