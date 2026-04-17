"Север" за сутки уничтожил более 40 украинских пунктов управления БПЛА

КУРСК, 17 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Север" уничтожили 44 пункта управления БПЛА ВСУ за минувшие сутки в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке.
Как уточнили в группировке, цели выявлялись с применением технических средств наземной и воздушной разведки. Поражение по выявленным координатам наносили расчеты орудий "Гиацинт-К", "Мальва", "Мста-С", "Торнадо-С" и "Акация" и другие.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают активное наступление, расширяя зону безопасности в Сумской и Харьковской областях", - уточнили в группировке.
