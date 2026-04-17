Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 17.04.2026 (обновлено: 08:39 17.04.2026)
"Север" за сутки уничтожил более 40 украинских пунктов управления БПЛА

"Север" за сутки уничтожил 44 украинских пункта управления БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 17 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Север" уничтожили 44 пункта управления БПЛА ВСУ за минувшие сутки в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке.
"Сорок четыре пункта управления БПЛА ВСУ уничтожили артиллеристы группировки "Север" в Сумской и Харьковской областей за прошедшие сутки", - сообщили в группировке.
Как уточнили в группировке, цели выявлялись с применением технических средств наземной и воздушной разведки. Поражение по выявленным координатам наносили расчеты орудий "Гиацинт-К", "Мальва", "Мста-С", "Торнадо-С" и "Акация" и другие.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают активное наступление, расширяя зону безопасности в Сумской и Харьковской областях", - уточнили в группировке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала