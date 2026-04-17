Израильская артиллерия вновь нарушила перемирие на юге Ливана, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ливанские СМИ сообщили о новом нарушении режима прекращения огня со стороны ЦАХАЛ
- Израильская артиллерия открыла огонь по поселению Бейт ас-Сияд на юге Ливана.
- ЦАХАЛ выпустила два снаряда калибра 155 миллиметров
БЕЙРУТ, 17 апр - РИА Новости. Израильская артиллерия открыла огонь по поселению Бейт ас-Сияд на юге Ливана, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Вражеская артиллерия выпустила два снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Бейт ас-Сияд, расположенному недалеко от Аль-Байяды, что стало очередным нарушением режима прекращения огня", - пишет агентство.
13 апреля, 18:00