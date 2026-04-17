На Украине назвали российскую антифрод-систему одной из самых мощных в мире

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В РФ одна из самых мощных антифрод-систем в мире, заявил экс-сотрудник киберполиции Украины, адвокат и частный детектив Андрей Галич.
"Большинство( мошеннических - ред.) колл-центров (на Украине - ред.) работали по России. Но с 2024 года в России одна из самых мощных антифрод-систем в мире. Они всей страной борются с мошенническими колл-центрами, не только с нашими украинскими. По России работают и с территории Грузии, прибалтийских стран. Россия борется с этим. И это также минус для нас, потому что чем меньше наши "офисы" будут забирать из России, тем больше шансов, что они перейдут работать по Украине, потому что у нас антифрод не такой развитый", - сообщил Галич в интервью YouTube-каналу украинского блогера Евы Коршик.
По словам Галича, на Украине более слабая антифрод-система. Также он признал, что в отличие от России, украинские телекоммуникационные сети плохо справляются со случаями мошеннической подмены номеров.
Ранее Галич заявил, что на Украине насчитывается свыше десяти тысяч мошеннических колл-центров, только в Киеве их сейчас больше тысячи.
В апреле РИА Новости сообщало, что, по данным исследования "Выберу.ру", у мошенников теперь не столь удачно получается реализовывать телефонные схемы обмана россиян из-за усиления антифрод-контроля, поэтому они активнее используют другие способы хищения средств, в том числе аферы с QR-кодами.
Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи, банков и других участников начала работу 1 марта.
