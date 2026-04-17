Рейтинг@Mail.ru
На Украине назвали российскую антифрод-систему одной из самых мощных в мире - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 17.04.2026
На Украине назвали российскую антифрод-систему одной из самых мощных в мире

Экс-сотрудник киберполиции Украины: в РФ одна из самых мощных антифрод-систем

Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-сотрудник киберполиции Украины заявил, что в России одна из самых мощных в мире антифрод-систем.
  • Он признал, что украинские телекоммуникационные сети плохо справляются со случаями мошеннической подмены номеров, в отличие от России.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В РФ одна из самых мощных антифрод-систем в мире, заявил экс-сотрудник киберполиции Украины, адвокат и частный детектив Андрей Галич.
«
"Большинство( мошеннических - ред.) колл-центров (на Украине - ред.) работали по России. Но с 2024 года в России одна из самых мощных антифрод-систем в мире. Они всей страной борются с мошенническими колл-центрами, не только с нашими украинскими. По России работают и с территории Грузии, прибалтийских стран. Россия борется с этим. И это также минус для нас, потому что чем меньше наши "офисы" будут забирать из России, тем больше шансов, что они перейдут работать по Украине, потому что у нас антифрод не такой развитый", - сообщил Галич в интервью YouTube-каналу украинского блогера Евы Коршик.
Момент удара по офису украинских телефонных мошенников в Днепропетровске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Подполье: в Днепропетровске поразили офис телефонных мошенников
1 октября 2025, 00:42
По словам Галича, на Украине более слабая антифрод-система. Также он признал, что в отличие от России, украинские телекоммуникационные сети плохо справляются со случаями мошеннической подмены номеров.
Ранее Галич заявил, что на Украине насчитывается свыше десяти тысяч мошеннических колл-центров, только в Киеве их сейчас больше тысячи.
В апреле РИА Новости сообщало, что, по данным исследования "Выберу.ру", у мошенников теперь не столь удачно получается реализовывать телефонные схемы обмана россиян из-за усиления антифрод-контроля, поэтому они активнее используют другие способы хищения средств, в том числе аферы с QR-кодами.
Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи, банков и других участников начала работу 1 марта.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Хакеры назвали самую массовую мошенническую схему в России
6 февраля, 01:06
 
В миреРоссияУкраинаГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала