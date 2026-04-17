На пляжи в Анапе в ближайшее время завезут чистый песок

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подготовка к восстановлению песчаных пляжей Анапы после крушения танкеров близ Керчи продолжается, сообщает правительство РФ.
"Продолжаются работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе… Продолжается подготовка к восстановлению песчаных пляжей Анапы. В ближайшее время начнется завоз и накопление резерва чистого песка для отсыпки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что восстановительные работы будут проводиться по мере очистки территории пляжей от новых выбросов нефтепродуктов.
Ход работ обсудили на правкомиссии под председательством вице-премьера Виталия Савельева. Также, в совещании принял участие министр транспорта Андрей Никитин.
По данным кабмина, с начала работ очищено более трех тысяч километров береговой линии, в том числе повторно.
"Собрано около 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежено или переведено в категорию вторичных продуктов 99% вывезенного для утилизации песка и грунта", - отметили в правительстве.
Там напомнили, что 10 апреля в районе Анапы было обнаружено пятно нефтепродуктов. Оперативно принято решение о наращивании сводной группировки: сегодня в работах задействованы 1118 человек и 205 единиц техники. Дополнительно сформирована водолазная группа из 40 человек.
"Усилен контроль за обстановкой при помощи космического мониторинга. Обследовано 220 кв. км акватории в районе обнаружения нефтепродуктов. С поверхности воды собрано около 28 тонн нефтесодержащей смеси. … Предположительно, источником пятна нефтепродуктов стало гражданское судно, атакованное БПЛА киевского режима за пределами территориальных вод РФ", - сообщили в кабмине.
Морспасслужба дополнительно обследовала районы крушения танкеров. По данным правительства, в местах установки кофердамов и на поверхности моря следов замазучивания не обнаружено.
"С 11 по 16 апреля на некоторых участках пляжей Анапы фиксировались случаи выброса нефтепродуктов. Эти места локализованы, проводятся очистка и вывоз загрязненного грунта – собрано 247 т, из которых 229 т вывезено", - заключили там.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
