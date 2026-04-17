В аэропорту Краснодара ввели временные ограничение на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Краснодара введели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.

"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
22 июня 2022, 17:18