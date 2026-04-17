"Аэрофлот" представил самые популярные направления на майские праздники

10:10 17.04.2026
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Самыми востребованными направлениями "Аэрофлота" среди внутренних и международных рейсов на майские праздники из Москвы стали Калининград и Стамбул, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Во внутренний рейтинг вошли самые востребованные направления из Москвы* по количеству бронирований на период с 30 апреля по 10 мая 2026 года. Первые 10 строчек выглядят так: Калининград, Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург, Хабаровск, Минеральные Воды, Казань, Краснодар, Мурманск и Петропавловск-Камчатский.
Международный топ-направлений из столицы выглядит так: Стамбул, Мале, Ереван, Анталья, Минск, Пхукет, Шанхай, Гуанчжоу, Нячанг и Пекин.
Топ-10 популярных маршрутов из Красноярска**: Сочи, Благовещенск, Пекин, Иркутск, Пхукет, Краснодар, Ташкент, Екатеринбург, Владивосток и Алматы.
*Включая рейсы авиакомпании "Россия" и "АйФлай", выполняемых по программе "мокрого" лизинга в пункты Дальнего Востока.
** Включая рейсы авиакомпании "Россия".
 
