В Петербурге адвоката заподозрили в покушении на убийство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Адвокат задержан в Петербурге по подозрению в покушении на убийство мужчины на улице Уточкина, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ, уточняя, что речь идет о расследовании уголовного дела по факту преступления, совершенного в 1997 году.
"Следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу уголовное дело было детально изучено, повторно допрошен потерпевший, с его участием проведено опознание по фотографии, в результате чего удалось установить причастность мужчины, в настоящее время имеющего статус адвоката. Следователем совместно с сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по месту его жительства проведены обыски", - сообщает пресс-служба.
Установлено, что 7 октября 1997 года мужчина прибыл к месту жительства своего знакомого и прошёл в парадную жилого дома, расположенного на улице Уточкина. Когда потерпевший выходил из лифта, злоумышленник произвёл в него из огнестрельного оружия не менее четырех выстрелов. Полагая, что мужчина убит, фигурант с места преступления скрылся.
В пресс-службе добавили, что фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
