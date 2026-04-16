Зверев обыграл Диалло и вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Мюнхене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немец Александр Зверев обыграл канадца Габриэля Диалло во втором круге турнира категории ATP 500 в Мюнхене.
- Зверев победил со счётом 6:1, 6:2, и в следующем раунде он сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев обыграл канадца Габриэля Диалло во втором круге турнира категории ATP 500 в Мюнхене, призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Посеянный под первым номером Зверев обыграл Диалло со счетом 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут.
В следующем раунде Зверев сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло (5).
