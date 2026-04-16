МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Переводчики-синхронисты не смогли сдержать эмоций после выступления Владимира Зеленского на совместной с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном пресс-конференции, предположил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Киевский нищий и криминальный авторитет появился в Нидерландах. Но его переводчики забыли выключить микрофоны — они случайно выразили свои чувства по поводу его гневной тирады", — написал он.
В четверг переводчик-синхронист, работавший на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, выругался матом по завершении мероприятия. Вскоре после завершения трансляции ролик был удален с официального YouTube-канала офиса Зеленского и загружен в отредактированном виде.
Глава киевского режима на пресс-конференции заявил о подписании с премьер-министром Нидерландов первого договора о совместном производстве БПЛА.