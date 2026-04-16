ФСБ показала видео задержания жителя Запорожской области за госизмену

- Жителя Токмакского района Запорожской области задержали за передачу Киеву данных о местоположении российских военных.
- Он заявил, что за шпионаж украинцы ему не платили.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Задержанный за госизмену житель Запорожской области заявил, что не получал вознаграждения за переданные Украине данные о местоположении российских военных, следует из опубликованного видео ФСБ России.
Житель Токмакского района Запорожской области, передавший сведения о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ, задержан за госизмену, сообщили в четверг в ЦОС ФСБ
На видео задержанный ответил "нет" на вопрос сотрудника спецслужб о том, платили ли ему украинцы за передачу сведений о российской армии.