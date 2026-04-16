© REUTERS / Liesa Johannssen Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Берлине

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима и его западные союзники хотят заставить осевших в Европе украинцев вернуться на родину. Обладателям синего паспорта с тризубом в ЕС давно не рады, а вот ВСУ постоянно нужно пополнение. Что уготовано мигрантам — в материале РИА Новости.

Конец эпохи

Период радушного приема украинцев в ЕС завершился. На встрече с Зеленским Фридрих Мерц сказал, что поможет Киеву вернуть соотечественников. По его словам, в свое время им любезно предоставили убежище, теперь настала пора послужить родине.

© AP Photo / Sergei Grits Граждане Украины на границе с Польшей

"Важно, чтобы эти мужчины были там", — подчеркнул канцлер. Глава киевского режима согласился, добавив, что украинцы мобилизационного возраста, которые выехали временно, а задержались за границей на годы, нужны ВСУ.

По данным Евростата, в ЕС с 2022-го прибыли 4,4 миллиона граждан Украины. Больше всего их в Германии — 1,2 миллиона. Рекорд на душу населения у Чехии — 36,6 на 1000 человек. В Польше этот показатель — 26,5, Словакии — 26. Мужчин от 18 до 64 лет среди мигрантов — 24,5%.

В августе прошлого года Киев разрешил молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет выезд из страны, и те сразу же ринулись за кордон. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев ФРГ (BAMF) отмечало: в августе на эту возрастную категорию приходилось лишь 4,5%, а в сентябре — 27,5%, октябре — 31,7%. За четыре месяца в Германию въехали двадцать тысяч потенциальных жертв ТЦК.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* сильно сомневается, что люди добровольно вернутся на родину. Но принудительного механизма у Киева нет. Остается надеяться только на Запад.

© AP Photo / Markus Schreiber Символика ЕС в метро Берлина

На грани скитания

Для украинцев в ЕС действует так называемая временная защита, дающая право проживания в любой стране. В очередной раз ее продлили до марта 2027-го. Однако, как пишут киевские СМИ, ссылаясь на еврочиновников, грядут изменения.

Этот поток хотят остановить. Например, возможен запрет для Западной Украины. В Швейцарии уже признали ряд областей "безопасными".

В Норвегию пускают только тех, у кого есть освобождение от воинской службы. Глава Минюста Астри Ос-Хансен пояснила: нужно, чтобы как можно больше украинцев "внесли вклад в борьбу за свободу". Примеру Осло собираются последовать и другие.

Если временную защиту не продлят, все безработные мигранты, не имеющие каких-либо особых льгот, окажутся под угрозой депортации.

В Финляндии почти 80 тысяч гостей с Украины и многим приходится уезжать, сообщает издание Yle. Без знания языка не устроиться ни инженером, ни грузчиком. Тысячи переселенцев скитаются по Старому Свету в поисках работы.

© AP Photo / Pavel Golovkin Хельсинки

Большие проблемы

А сама Незалежная неуклонно пустеет. Медиапортал Visual Capitalist, опираясь на данные МВФ, признал Украину страной с самым стремительно сокращающимся населением. В 2000-м — 48,8 миллиона, в 2025-м — 32,9, то есть минус 33%.

К слову, у Латвии и Литвы немногим лучше — потеряно 22 и 18% соответственно. Стремящейся в ЕС Молдавии тоже похвастаться нечем — 19%.

Что касается Украины, то реальная картина наверняка еще хуже. Заместитель главного редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд со ссылкой на осведомленных чиновников уверяет: там не больше 20 миллионов человек. И он даже не может "представить, какой будет эта страна в 2040-м".

© AP Photo / Denes Erdos Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины

Директор Института демографии Украины Элла Либанова называет ситуацию с демографией "катастрофой". Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник говорит прямо: страна "физически вымирает". Коэффициент рождаемости — 0,7, а для воспроизводства населения нужно 2,2.

По оценкам украинского демографа Александра Гладуна, с 2022-го за границу уехали шесть миллионов человек. А более полутора миллионов к тому моменту уже закрепились в Европе.

"Здесь больше внутренние проблемы. Что-то людей не устраивает", — отмечает он.

© AP Photo / Sergei Grits Покупатели в магазине в Николаеве

В ноябре 2022-го лишь девять процентов уехавших не планировали возвращаться домой, сейчас таких 36%, подсчитал Центр экономической стратегии Украины. По оценкам Воскобойника, на самом деле — 85-90%.

Люди сомневаются в перспективах экономического восстановления и не верят в политическую стабильность. Пока Рада по указанию МВФ голосует за повышение налогов, цены бесконтрольно растут, а на улицах бесчинствуют людоловы из ТЦК, желающих пересечь границу в обратную сторону явно не прибавится.