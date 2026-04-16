19:12 16.04.2026
Захарова сравнила поведение представителей ЕС с поросенком из сказки

МИД: ЕС не позовут на переговоры по Украине, пока он ведет себя как хрюк на елке

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова сравнила поведение представителей ЕС с невоспитанным "хрюком на ёлке".
  • По ее словам, никто не пригласит ЕС на переговоры по Украине, пока он ведет себя как поросенок из детской сказки
  • Представитель МИД посоветовала странам ЕС научиться вести себя цивилизованно, отвечать за свои слова и выполнять договорённости.
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Никто не позовет представителей Евросоюза на переговоры по украинскому урегулированию и не будет заключать с ними соглашений, пока они ведут себя как невоспитанный "хрюк на елке" из детской сказки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Пока они будут себя вести, как этот самый хрюк на елке, кто же их пустит в приличный дом? Кто будет с ними заключать договоры, которые они же сами и нарушают? Кто будет предусматривать им место за столом, на который они даже уже не ноги, а лапы свои водружают?" - сказала она в ходе брифинга.
Как подчеркнула Захарова, в первую очередь странам ЕС надо научиться вести себя цивилизованно на международной арене, отвечать за свои слова, выполнять договоренности. При этом европейцы также должны провести работу над ошибками и признать свои преступные действия в контексте конфликта на Украине, добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по Украине.
