Захарова сравнила поведение представителей ЕС с поросенком из сказки

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Никто не позовет представителей Евросоюза на переговоры по украинскому урегулированию и не будет заключать с ними соглашений, пока они ведут себя как невоспитанный "хрюк на елке" из детской сказки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пока они будут себя вести, как этот самый хрюк на елке, кто же их пустит в приличный дом? Кто будет с ними заключать договоры, которые они же сами и нарушают? Кто будет предусматривать им место за столом, на который они даже уже не ноги, а лапы свои водружают?" - сказала она в ходе брифинга.
Как подчеркнула Захарова, в первую очередь странам ЕС надо научиться вести себя цивилизованно на международной арене, отвечать за свои слова, выполнять договоренности. При этом европейцы также должны провести работу над ошибками и признать свои преступные действия в контексте конфликта на Украине, добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по Украине.