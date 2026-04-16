Захарова призвала США обратить внимание на свою конституцию, а не на Кубу

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США следует обратить внимание на свою конституцию и на предвыборные обещания, а не "заглядывать" на Кубу.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
«
"Считаю, что лучше бы всего в Белом доме заглянули бы не на Кубу, а в свою собственную конституцию, а также в предвыборное обещание. Поверьте, это было бы намного более эффективным и полезным для самих Соединенных Штатов", - сказала она в ходе брифинга.