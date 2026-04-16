Киев и не думал придерживаться перемирия на Пасху, заявила Захарова

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о готовности к перемирию на Пасху разошлись с делами, в Киеве о перемирии и не мыслили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У Зеленского в очередной раз слова разошлись с делами. Ни о каком перемирии в Киеве не было и мысли", - заявила Захарова, отвечая журналистам.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.