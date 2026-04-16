Киев и не думал придерживаться перемирия на Пасху, заявила Захарова
20:03 16.04.2026
Киев и не думал придерживаться перемирия на Пасху, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Владимира Зеленского о готовности к перемирию на Пасху разошлись с делами.
  • Захарова заявила, что ни о каком перемирии в Киеве не было и мысли.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о готовности к перемирию на Пасху разошлись с делами, в Киеве о перемирии и не мыслили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Зеленского в очередной раз слова разошлись с делами. Ни о каком перемирии в Киеве не было и мысли", - заявила Захарова, отвечая журналистам.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально". Однако по истечении перемирия Минобороны РФ сообщило, что зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ.
