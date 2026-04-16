Смысла обсуждать снятие санкций при нынешнем курсе ЕС нет, заявила Захарова

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Смысла обсуждать снятие европейских санкций при нынешнем курсе Евросоюза нет, при этом Россия никогда не отказывалась от равноправного диалога с Европой, но будет судить о ситуации по конкретным действиям ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.