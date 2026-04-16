Смысла обсуждать снятие санкций при нынешнем курсе ЕС нет, заявила Захарова - РИА Новости, 16.04.2026
19:22 16.04.2026
Смысла обсуждать снятие санкций при нынешнем курсе ЕС нет, заявила Захарова

Захарова: РФ не будет обсуждать с ЕС снятие санкций в пылу его пике ментального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что обсуждать снятие европейских санкций при нынешнем курсе ЕС нет смысла.
  • Она подчеркнула, что Россия не будет "стучаться в закрытую дверь".
  • Представитель МИД добавила, что в то же время Россия не откажется от взаимодействия на условиях равноправного диалога.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Смысла обсуждать снятие европейских санкций при нынешнем курсе Евросоюза нет, при этом Россия никогда не отказывалась от равноправного диалога с Европой, но будет судить о ситуации по конкретным действиям ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы санкции против ЕС инициативно не вводили. Все, что мы вводили, было ответом на введенные ими санкции... С ними (с Брюсселем - ред.) обсуждать (снятие санкций - ред.) в пылу их пике ментального тоже не будем. Рассуждать на эти темы в отрыве от реальности смысла никакого не имеет", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что Россия не будет "стучаться в закрытую дверь", но при этом не станет отказываться от взаимодействия на условиях взаимоуважительного и равноправного диалога.
"Есть реальность. Есть действия... Будем судить по шагам и по конкретным действиям", - подчеркнула Захарова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
