Смысла обсуждать снятие санкций при нынешнем курсе ЕС нет, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что обсуждать снятие европейских санкций при нынешнем курсе ЕС нет смысла.
- Она подчеркнула, что Россия не будет "стучаться в закрытую дверь".
- Представитель МИД добавила, что в то же время Россия не откажется от взаимодействия на условиях равноправного диалога.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Смысла обсуждать снятие европейских санкций при нынешнем курсе Евросоюза нет, при этом Россия никогда не отказывалась от равноправного диалога с Европой, но будет судить о ситуации по конкретным действиям ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы санкции против ЕС инициативно не вводили. Все, что мы вводили, было ответом на введенные ими санкции... С ними (с Брюсселем - ред.) обсуждать (снятие санкций - ред.) в пылу их пике ментального тоже не будем. Рассуждать на эти темы в отрыве от реальности смысла никакого не имеет", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что Россия не будет "стучаться в закрытую дверь", но при этом не станет отказываться от взаимодействия на условиях взаимоуважительного и равноправного диалога.
"Есть реальность. Есть действия... Будем судить по шагам и по конкретным действиям", - подчеркнула Захарова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.