Захарова прокомментировала идею Украины о замене русского мата - РИА Новости, 16.04.2026
18:35 16.04.2026 (обновлено: 20:15 16.04.2026)
Захарова прокомментировала идею Украины о замене русского мата

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Идея украинского активиста Святослава Литинского заменить русский мат в стране украинским аналогом - это хуже, чем маразм, это насмешка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Совершенно абсурдную идею высказал в обращении к Зеленскому мовный активист Святослав Литинский. Он был возмущен повсеместно звучащей во Львове русской нецензурной лексикой... Он предложил заменить русский мат украинскими аналогами. Вы спросите: "а где же можно с ними ознакомиться?" Могу вам сказать, что нигде, их просто нет", - сказала она на брифинге в четверг.
"Но я считаю, что где-нибудь в Раде уже должна быть сформирована комиссия или спецкомитет, должны быть назначены уполномоченные по выработке вот этих самых слов-заменителей русского мата. Это хуже, чем маразм, это насмешка. Никто не говорит, что употребление обсценной лексики - норма или что-то хорошее... но то, что устраивают на Украине, это просто полное и абсолютное безумие, насмешка над культурой и историей своего собственного народа", - подчеркнула Захарова.
