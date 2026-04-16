Захарова назвала антироссийские положения доклада МИД Японии неприемлемыми

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Антироссийские положения из новой редакции доклада МИД Японии о Курильских островах и конфликте на Украине неприемлемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В очередной раз обнародовал Токио новую редакцию ежегодной "Голубой книги" по внешней политике, в которой вновь излагаются неприемлемые формулировки в отношении нашей страны", - заявила Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.