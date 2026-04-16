Захарова назвала антироссийские положения доклада МИД Японии неприемлемыми
18:31 16.04.2026 (обновлено: 18:41 16.04.2026)
Захарова назвала антироссийские положения доклада МИД Японии неприемлемыми

Захарова назвала положения из доклада МИД Японии о Курилах неприемлемыми

  • Мария Захарова назвала антироссийские положения из новой редакции доклада МИД Японии неприемлемыми.
  • В "Голубой книге" Токио обвиняет Москву в оккупации южных Курильских островов и в деградации двусторонних отношений России и Японии из-за событий на Украине.
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Антироссийские положения из новой редакции доклада МИД Японии о Курильских островах и конфликте на Украине неприемлемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В очередной раз обнародовал Токио новую редакцию ежегодной "Голубой книги" по внешней политике, в которой вновь излагаются неприемлемые формулировки в отношении нашей страны", - заявила Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее МИД Японии выпустил ежегодный доклад по внешней политике "Голубая книга", в которой Токио обвинял Москву в якобы оккупации южных Курильских островов и в деградации двусторонних отношений РФ и Японии из-за событий на Украине.
