Захарова заявила об отсутствии у Зеленского и Запада воли к миру

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Продолжающаяся накачка киевского режима вооружениями говорит об отсутствии воли к миру у Владимира Зеленского и его союзников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ с иронией отметила, что такие европейские "передовики по показателям ВВП и росту экономики", как Литва и Эстония, а также другие европейские страны уже, видимо, решили все свои внутренние проблемы, раз так активно стремятся поддержать Киев.