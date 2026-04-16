Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила об отсутствии воли к миру у Зеленского и его союзников.
- Великобритания активно снабжает Украину беспилотниками, а Бельгия, Канада, Литва и Эстония выразили намерение внести взносы в программу НАТО по обеспечению потребностей Киева.
- Захарова с иронией отметила, что страны, активно поддерживающие Киев, видимо, решили все свои внутренние проблемы.
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Продолжающаяся накачка киевского режима вооружениями говорит об отсутствии воли к миру у Владимира Зеленского и его союзников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Все это, конечно, является очередным свидетельством отсутствия у режима Зеленского и его западных союзников политической воли к миру", - сказала она.
При этом официальный представитель МИД РФ с иронией отметила, что такие европейские "передовики по показателям ВВП и росту экономики", как Литва и Эстония, а также другие европейские страны уже, видимо, решили все свои внутренние проблемы, раз так активно стремятся поддержать Киев.