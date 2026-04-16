Правительство спишет задолженности по бюджетным кредитам 16 регионам

15:25 16.04.2026
Мишустин: правительство спишет часть долгов по бюджетным кредитам 16 регионам

Дом правительства России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России спишет две трети задолженности по бюджетным кредитам 16 регионам на общую сумму 31 миллиард рублей.
  • В список регионов, которым будет списана задолженность, вошли Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия — Алания, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области.
  • Списание части бюджетных кредитов позволит регионам высвободить значительные ресурсы для поддержки развития региональной экономики и реализации инфраструктурных проектов.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство России спишет две трети задолженности по бюджетным кредитам 16 регионам в общей сложности на 31 миллиард рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня мы поможем еще 16 субъектам Российской Федерации, сократим их долг в общей сложности на 31 миллиард рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.
По его словам, речь идет о республиках Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия - Алания, Хакасия, Красноярском крае, а также о Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Курганской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Тверской областях.
"Они направили существенную часть своих средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, обновление общественного транспорта, еще, что тоже очень важно, на докапитализацию региональных Фондов развития промышленности и на ряд других задач", - добавил премьер.
Списание части бюджетных кредитов позволит регионам высвободить значительные ресурсы, поддержать развитие региональной экономики, подчеркнул Мишустин.
Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.
