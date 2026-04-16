В Японии предупредили туристов о сохранении опасности заражения энцефалитом

ТОКИО, 16 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Риск заражения японским энцефалитом при укусах комаров в Японии для туристов, несмотря на редкие случаи заболевания, не является нулевым, рассказал РИА Новости специалист отделения инфекционных заболеваний Осакского городского медицинского центра (Osaka City General Hospital) Рё Морита.

"В Японии благодаря вакцинации удалось сдержать крупные вспышки, и в последние годы регистрируется лишь небольшое число случаев, однако активность комаров, переносящих вирус, подтверждается ежегодно, и нельзя сказать, что возможность заражения полностью исчезла", — подчеркнул эксперт.

Морита пояснил, что "заражение происходит в результате попадания вируса в организм человека через укусы комаров, которые, в свою очередь, заражаются от свиней, поэтому считается, что особенно высокий риск наблюдается в районах с развитым свиноводством".

"Таким образом, для большинства обычных туристов, путешествующих по городским районам, риск заражения относительно низкий. По оценкам CDC, частота заболевания среди путешественников из неэндемичных стран, посещающих эндемичные регионы Азии , составляет менее одного случая на миллион", — отметил он.

Говоря о факторах повышенного риска заражения японским энцефалитом, Морита подчеркнул, что "первым являются регионы, где легко возникают условия для размножения комаров-переносчиков, то есть сельская местность, рисовые поля, ирригационные зоны".

"Поскольку вирус поддерживается в среде, связанной со свиноводством, следует проявлять осторожность не столько в городах, сколько при пребывании в пригородных и сельских районах, где развито свиноводство. Особенно высокорисковыми считаются сельские районы западной Японии, где широко распространены как свиноводство, так и рисовые поля", - уточнил эксперт.

По его словам, ещё одним фактором является сезонность: "поскольку инфекция передаётся комарами, риск возрастает с лета до осени".