В Японии предупредили туристов о сохранении опасности заражения энцефалитом - РИА Новости, 16.04.2026
00:44 16.04.2026
В Японии предупредили туристов о сохранении опасности заражения энцефалитом

© AP Photo / Rick Bowmer
Комар
© AP Photo / Rick Bowmer
Комар. Архивное фото
ТОКИО, 16 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Риск заражения японским энцефалитом при укусах комаров в Японии для туристов, несмотря на редкие случаи заболевания, не является нулевым, рассказал РИА Новости специалист отделения инфекционных заболеваний Осакского городского медицинского центра (Osaka City General Hospital) Рё Морита.
Японии благодаря вакцинации удалось сдержать крупные вспышки, и в последние годы регистрируется лишь небольшое число случаев, однако активность комаров, переносящих вирус, подтверждается ежегодно, и нельзя сказать, что возможность заражения полностью исчезла", — подчеркнул эксперт.
Район Минато в Токио - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Туристам рассказали, что нужно учитывать при поездке в Японию
23 марта, 07:37
Морита пояснил, что "заражение происходит в результате попадания вируса в организм человека через укусы комаров, которые, в свою очередь, заражаются от свиней, поэтому считается, что особенно высокий риск наблюдается в районах с развитым свиноводством".
"Таким образом, для большинства обычных туристов, путешествующих по городским районам, риск заражения относительно низкий. По оценкам CDC, частота заболевания среди путешественников из неэндемичных стран, посещающих эндемичные регионы Азии, составляет менее одного случая на миллион", — отметил он.
Говоря о факторах повышенного риска заражения японским энцефалитом, Морита подчеркнул, что "первым являются регионы, где легко возникают условия для размножения комаров-переносчиков, то есть сельская местность, рисовые поля, ирригационные зоны".
Табличка на здании посольства Японии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Турпоток россиян в Японию по итогам 2026 года может обновить рекорд
12 февраля, 16:46
"Поскольку вирус поддерживается в среде, связанной со свиноводством, следует проявлять осторожность не столько в городах, сколько при пребывании в пригородных и сельских районах, где развито свиноводство. Особенно высокорисковыми считаются сельские районы западной Японии, где широко распространены как свиноводство, так и рисовые поля", - уточнил эксперт.
По его словам, ещё одним фактором является сезонность: "поскольку инфекция передаётся комарами, риск возрастает с лета до осени".
"Что касается формата пребывания, к повышенному риску относятся длительные поездки, примерно от одного месяца и более, поездки с активной ночной деятельностью на открытом воздухе, а также проживание в условиях без кондиционеров, москитных сеток и противомоскитных пологов", — заключил Морита, добавив, что самый низкий риск заражения во время коротких поездок в города или визитов в зимний период.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Японию в ноябре посетили более 27 тысяч россиян
17 декабря 2025, 13:31
 
