ВФЛА поддержала позицию World Athletics по выступлению Якушиной за Турцию
19:26 16.04.2026 (обновлено: 19:27 16.04.2026)
ВФЛА поддержала позицию World Athletics по выступлению Якушиной за Турцию

© Фото : Всероссийская федерация лёгкой атлетикиРоссийская легкоатлетка Софья Якушина
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) поддержала решение World Athletics отклонить заявку Софьи Якушиной о смене спортивного гражданства на турецкое.
  • Комиссия World Athletics установила, что заявки Якушиной и других иностранных легкоатлетов о желании представлять Турцию были частью скоординированной стратегии, которая противоречит основным принципам регламента.
  • ВФЛА выразила надежду на участие Софьи Якушиной в российских соревнованиях под своей эгидой и отметила важность спортивного принципа для развития легкой атлетики.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приветствовала решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отклонить заявку серебряного призера чемпионата России 2024 года в семиборье Софьи Якушиной о желании сменить спортивное гражданство на турецкое, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВФЛА.
В четверг на сайте World Athletics было опубликовано решение комиссии организации по пересмотру гражданства отклонить заявления Якушиной и еще десяти иностранных легкоатлетов о желании представлять Турцию на международных турнирах. Комиссия установила, что заявки являлись частью скоординированной стратегии по привлечению иностранных спортсменов, проводимой правительством Турции посредством выгодных контрактов, и пришла к выводу, что такой подход противоречит основным принципам регламента.
"Мы в ВФЛА приветствуем решение World Athletics и будем рады видеть Софью Якушину на российских соревнованиях под эгидой ВФЛА, - сообщили в пресс-службе организации. - Для нас важно, что в основе принятого решения лежит спортивный принцип - главный ориентир для развития легкой атлетики на любом уровне. По сути, World Athletics создала прецедент, который может сдержать попытки отдельных атлетов менять спортивное гражданство через схемы, не отвечающие духу спорта, и заставит задуматься страны, нацеленные на "скупку" иностранных талантов без учета долгосрочных спортивных интересов и принципов развития национальных школ".
Якушиной 20 лет. В феврале 2025 года она установила рекорд России в пятиборье для спортсменок не старше 20 лет, набрав 4556 очков. В июле того же года Якушина сообщила, что приняла турецкое гражданство и теперь будет выступать за эту страну на международных стартах.
РоссияТурцияВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)Спорт
 
