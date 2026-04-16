ВФЛА поддержала позицию World Athletics по выступлению Якушиной за Турцию

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приветствовала решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отклонить заявку серебряного призера чемпионата России 2024 года в семиборье Софьи Якушиной о желании сменить спортивное гражданство на турецкое, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВФЛА.