15:24 16.04.2026 (обновлено: 15:31 16.04.2026)
Экс-замглавы Сочи Горобца обвинили в получении взяток на сумму свыше 10 млн руб

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
  • Экс-замглавы Сочи Евгению Горобцу предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
  • Следствие считает, что обвиняемому дал взятку местный житель, желающий получить в пользование земельный участок.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экс-замглавы Сочи, арестованному за злоупотребление полномочиями, предъявлено обвинение в получении взяток на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы МО городского округа город-курорт Сочи и бывшего директора правового департамента городской администрации фигурантам предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, на тот момент действующим замглавы Сочи и директору правового департамента администрации стало известно о желании местного жителя получить в пользование один из земельных участков, после чего фигуранты решили получить от него взятку за этот участок.
Кроме того, замглавы города поручили выступить посредником в получении от жителя требуемой суммы, размер взятки превысил 10,7 миллиона рублей.
Уточняется, что по инициативе следственного управления СК России по региону уголовное дело по обвинению бывшего замглавы Сочи в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) передано из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального СУСК.
Кроме того, следствие считает, что обвиняемый обещал лоббировать интересы местного предпринимателя в строительстве в обмен на трудоустройство дочери.
"Уголовные дела соединены в одном производстве. В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде стражи и домашнего ареста", - добавили в СК.
В конце марта Суд в Сочи арестовал замглавы администрации города Евгения Горобца на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Горобец предложил предоставить юрлицу без проведения торгов в аренду с возможностью последующего приобретения земельного участка кадастровой стоимостью более 400 миллионов рублей в районе санатория "Волна" для реализации инвестиционного проекта - в обмен на фиктивное трудоустройство в фирму его дочери.
Кроме того, были задержаны директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов по делу о посредничестве во взяточничестве, речь шла о сумме почти в 12 миллионов рублей. Ачмизов находится под подпиской о невыезде. Рябцев был отправлен под домашний арест.
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
