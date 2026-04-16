Раскрыто, сколько компаний в России были пойманы на даче взятки в 2025 году

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России 353 юридических лица были привлечены в 2025 году к ответственности за дачу взятки, сообщили РИА Новости в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

"На 31 декабря 2025 года в реестре (юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение – ред.) содержались данные на 353 юридических лиц, привлеченных в 2025 году к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица" – ред.), - сообщается в подготовленном институтом информационно-аналитическом бюллетене о противодействии коррупции, который есть в распоряжении РИА Новости.