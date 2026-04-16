- В Днепропетровске прогремел взрыв.
- Взрыв произошел на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде районов Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18