Парламент Карелии предложил приравнять "дрифт" к опасному вождению
18:19 16.04.2026
Парламент Карелии предложил приравнять "дрифт" к опасному вождению

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии на заседании выступили с предложением приравнять "дрифт" к опасному вождению, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующее обращение депутаты приняли в адрес первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова.
Авторами обращения выступили председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, вице-спикер Илья Раковский, депутаты Артем Валюк, Леонид Лиминчук, Вадим Андронов, Сергей Шугаев (фракция "Единой России").
"Сегодня опасное и агрессивное поведение водителей, включая так называемый "дрифт", представляет серьезную угрозу не только на дорогах общего пользования, но и на парковках, площадях и других общественных пространствах, где собирается много людей. Мы считаем, что демонстративное выполнение управляемого заноса на высокой скорости должно быть прямо включено в определение "опасного вождения", – сказал Шандалович, его слова приводит пресс-служба.
По мнению парламентария, при этом важно четко уточнить критерии этого понятия, чтобы исключить правовую неопределенность и возможное его расширительное толкование. Сейчас в Госдуме находится законопроект, вводящий административную ответственность за опасное вождение.
"Мы предлагаем до его окончательного принятия дополнить само определение "опасного вождения" в ПДД, включив в него действия "дрифтеров" как на дорогах, так и вне их — на общественных территориях и парковках. Это позволит эффективнее защищать людей от безответственного и агрессивного вождения", – уточнил Шандалович.
Председатель Заксобрания Карелии выразил надежду, что инициатива найдет поддержку на федеральном уровне, и будут приняты необходимые решения для ужесточения ответственности за опасное вождение.
