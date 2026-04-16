Казанский "Зенит" стал вторым финалистом чемпионата России по волейболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Казанский "Зенит" обыграл новосибирский "Локомотив" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу и вышел в решающий раунд.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23).
Итоговый счет в серии - 3-2 в пользу "Зенита". В финале действующий победитель чемпионата России сыграет с московским "Динамо".