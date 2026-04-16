Казанский "Зенит" стал вторым финалистом чемпионата России по волейболу
21:57 16.04.2026 (обновлено: 00:17 17.04.2026)
Казанский "Зенит" стал вторым финалистом чемпионата России по волейболу

Волейболисты казанского "Зенита" обыграли новосибирский "Локомотив"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу со счетом 3-1.
  • Итоговый счет в серии — 3-2 в пользу «Зенита», который вышел в финал, где сыграет с московским «Динамо».
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Казанский "Зенит" обыграл новосибирский "Локомотив" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу и вышел в решающий раунд.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23).
Итоговый счет в серии - 3-2 в пользу "Зенита". В финале действующий победитель чемпионата России сыграет с московским "Динамо".
