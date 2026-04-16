Бывший военнослужащий ВСУ получил срок за госизмену

Краткий пересказ ИИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Суд в Севастополе приговорил бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца к 18 годам колонии за госизмену, сообщила прокуратура города.

"Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя – бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, судом фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы в течение 1 года и штрафом в размере 330 тысяч рублей.

В прокуратуре рассказали, что осужденный был завербован бывшим сослуживцем Сергеем Лихомановым, которого ранее завербовал сотрудник СБУ

"В рамках конфиденциального сотрудничества с СБУ в ноябре 2023 года указанные лица совместно осуществляли сбор и передачу представителю спецслужбы Украины разведывательной информации о подразделениях и объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории Севастополя . Кроме того, Лихоманов готовился произвести подрыв одного из железнодорожных мостов города", - рассказали в прокуратуре.