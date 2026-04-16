Бывший военнослужащий ВСУ получил срок за госизмену

Краткий пересказ ИИ
- Бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца приговорили в Севастополе к 18 годам колонии за госизмену.
- Осужденного завербовал бывший сослуживец Сергей Лихоманов.
- В 2023 году они осуществляли сбор и передачу представителю СБУ разведывательной информации о подразделениях и объектах Вооруженных сил России в Севастополе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Суд в Севастополе приговорил бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца к 18 годам колонии за госизмену, сообщила прокуратура города.
По данным ведомства, судом фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы в течение 1 года и штрафом в размере 330 тысяч рублей.
В прокуратуре рассказали, что осужденный был завербован бывшим сослуживцем Сергеем Лихомановым, которого ранее завербовал сотрудник СБУ.
"В рамках конфиденциального сотрудничества с СБУ в ноябре 2023 года указанные лица совместно осуществляли сбор и передачу представителю спецслужбы Украины разведывательной информации о подразделениях и объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории Севастополя. Кроме того, Лихоманов готовился произвести подрыв одного из железнодорожных мостов города", - рассказали в прокуратуре.
В прокуратуре напомнили, что в октябре прошлого года Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Лихоманову по статьям о госизмене и приготовлении к террористическому акту.
