Бывший военнослужащий ВСУ получил срок за госизмену

12:16 16.04.2026 (обновлено: 12:42 16.04.2026)
Бывший военнослужащий ВСУ получил 18 лет за госизмену

Краткий пересказ ИИ
  • Бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца приговорили в Севастополе к 18 годам колонии за госизмену.
  • Осужденного завербовал бывший сослуживец Сергей Лихоманов.
  • В 2023 году они осуществляли сбор и передачу представителю СБУ разведывательной информации о подразделениях и объектах Вооруженных сил России в Севастополе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Суд в Севастополе приговорил бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца к 18 годам колонии за госизмену, сообщила прокуратура города.
"Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя – бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, судом фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы в течение 1 года и штрафом в размере 330 тысяч рублей.
В прокуратуре рассказали, что осужденный был завербован бывшим сослуживцем Сергеем Лихомановым, которого ранее завербовал сотрудник СБУ.
"В рамках конфиденциального сотрудничества с СБУ в ноябре 2023 года указанные лица совместно осуществляли сбор и передачу представителю спецслужбы Украины разведывательной информации о подразделениях и объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории Севастополя. Кроме того, Лихоманов готовился произвести подрыв одного из железнодорожных мостов города", - рассказали в прокуратуре.
В прокуратуре напомнили, что в октябре прошлого года Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Лихоманову по статьям о госизмене и приготовлении к террористическому акту.
