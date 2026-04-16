Ветврач объяснила, почему у собак не бывает клинического авитаминоза

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Классического авитаминоза у собак, которые получают полнорационный промышленный корм, практически не бывает, рассказала информационному порталу РИАМО ветеринарный врач бренда кормов для собак и кошек AlphaPet Дарья Богданова.

« "Классического авитаминоза у собак, которые получают полнорационный промышленный корм, практически не бывает. Ни весной, ни зимой, ни в любое другое время года. Современные корма премиум-класса и выше полностью сбалансированы по всем витаминам, макро- и микроэлементам", - пишет РИАМО, ссылаясь на Богданову

Ветврач подчеркнула, что собаки получают витамин D исключительно из пищи. Именно поэтому в качественных промышленных кормах его количество строго контролируется и не зависит от сезона. Соответственно, если собака ест полнорационный корм круглый год, дефицита витамина D у нее быть не может ни в марте, ни в декабре.

Однако если корм качественный, но при этом у собаки вялость, тусклая шерсть, проблемы с аппетитом или поведением, значит, проблема не в "авитаминозе", а в другом. По словам Богдановой, самыми частыми причинами являются обострение хронических заболеваний, неправильное "натуральное" питание" и сезонная аллергия.

Специалист также отметила, что не стоит давать питомцу витамины самостоятельно: у собаки может возникнуть гипервитаминоз, который страшнее дефицита. Только специалист сможет рассчитать рацион, который покроет все потребности питомца.