16:43 16.04.2026
Ветврач объяснила, почему у собак не бывает клинического авитаминоза

Ветврач Богданова назвала вялость у собак поводом проверить здоровье питомца

Собака породы Веймаранер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Классического авитаминоза у собак, которые получают полнорационный промышленный корм, практически не бывает, рассказала ветеринарный врач Дарья Богданова.
  • Вялость, тусклая шерсть, проблемы с аппетитом или поведением у собак, питающихся качественным кормом, могут быть связаны с обострением хронических заболеваний, неправильным "натуральным" питанием или сезонной аллергией.
  • Не стоит давать питомцу витамины самостоятельно, так как это может привести к гипервитаминозу, который страшнее дефицита; только специалист сможет рассчитать рацион, который покроет все потребности питомца.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Классического авитаминоза у собак, которые получают полнорационный промышленный корм, практически не бывает, рассказала информационному порталу РИАМО ветеринарный врач бренда кормов для собак и кошек AlphaPet Дарья Богданова.
«
"Классического авитаминоза у собак, которые получают полнорационный промышленный корм, практически не бывает. Ни весной, ни зимой, ни в любое другое время года. Современные корма премиум-класса и выше полностью сбалансированы по всем витаминам, макро- и микроэлементам", - пишет РИАМО, ссылаясь на Богданову.
Ветврач подчеркнула, что собаки получают витамин D исключительно из пищи. Именно поэтому в качественных промышленных кормах его количество строго контролируется и не зависит от сезона. Соответственно, если собака ест полнорационный корм круглый год, дефицита витамина D у нее быть не может ни в марте, ни в декабре.
Однако если корм качественный, но при этом у собаки вялость, тусклая шерсть, проблемы с аппетитом или поведением, значит, проблема не в "авитаминозе", а в другом. По словам Богдановой, самыми частыми причинами являются обострение хронических заболеваний, неправильное "натуральное" питание" и сезонная аллергия.
Специалист также отметила, что не стоит давать питомцу витамины самостоятельно: у собаки может возникнуть гипервитаминоз, который страшнее дефицита. Только специалист сможет рассчитать рацион, который покроет все потребности питомца.
«
"Весенняя вялость у собаки - это не "авитаминоз", а повод проверить здоровье. Если питомец ест качественный полнорационный корм - витаминов ему хватает всегда. Ищите причину в другом: возможно, обострилось хроническое заболевание или рацион нуждается в коррекции. А самолечение витаминами весной чаще приносит вред, чем пользу", - заключила Богданова.
ОбществоДарья Богданова
 
 
